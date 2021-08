È morto Gino Strada, medico, fondatore di Emergency – una delle più importanti ong del mondo – e attivista pacifista. Gino Strada aveva 73 anni.

Era nato a Sesto San Giovanni, vicino a Milano, si era laureato in medicina e chirurgia all’Università Statale di Milano nel 1978, specializzandosi poi in chirurgia d’urgenza. Aveva iniziato a lavorare nell’ospedale di Rho, facendo pratica di trapianti del cuore fino al 1988.

In quegli anni iniziò anche a indirizzarsi verso la chirurgia traumatologica e lavorò con la Croce Rossa in varie zone di guerra, tra cui Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia e Bosnia ed Erzegovina. Sulla base di queste esperienze fondò Emergency, nel 1994, insieme alla moglie Teresa Sarti che fino alla propria morte, avvenuta nel 2009, era stata presidente dell’organizzazione. Oggi la presidente di Emergency è Rossella Miccio, mentre dal 2009 al 2017 era stata Cecilia Strada, figlia di Strada e Sarti.

Amici, il mio papà #GinoStrada non c'è più. Io vi abbraccio ma non posso rispondere ai vostri tanti messaggi (grazie), perché sono qui: dove abbiamo appena fatto un soccorso e salvato vite. È quello che mi hanno insegnato lui e la mia mamma. Abbracci forti a tutte e tutti. https://t.co/956bU9qZE8 — Cecilia Strada (@cecilia_strada) August 13, 2021

Nel corso degli anni Emergency è diventata una delle più importanti organizzazioni umanitarie al mondo, offrendo cure mediche gratuite alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà, e impegnandosi attivamente per la promozione della pace e del rispetto dei diritti umani: tra le prime e più importanti campagne dell’organizzazione ci fu quella per la messa al bando delle mine antiuomo, culminata nel 1997 con il trattato internazionale di Ottawa, che si propone di eliminare la produzione e l’utilizzo di mine in tutto il mondo e a cui cui hanno aderito 162 paesi.

Dal 1994 a oggi Emergency è intervenuta in 17 paesi, curando milioni di persone. Tra i paesi in cui è più attiva attualmente c’è l’Afghanistan, dove ha 3 centri chirurgici, un centro di maternità con reparto pediatrico e una rete di 30 posti di primo soccorso. Dal 2006 è attiva anche in Italia, quando aprì a Palermo un poliambulatorio per garantire assistenza sanitaria gratuita ai migranti e a tutti coloro che ne avessero bisogno. Oggi gestisce 3 poliambulatori, 3 ambulatori, 3 ambulatori mobili, 2 unità mobili e uno sportello di orientamento socio-sanitario.

Dopo la decisione degli Stati Uniti di fare guerra all’Afghanistan, in seguito agli attacchi dell’11 settembre 2001, Strada era stato uno dei principali critici dell’adesione dell’Italia all’intervento della NATO. In quell’occasione Emergency lanciò un campagna pacifista esortando gli italiani a indossare uno “straccio di pace” bianco per esprimere il proprio ripudio della guerra.

A proposito dell’Afghanistan e della recente riconquista di diverse zone del paese da parte dei talebani, proprio oggi Strada aveva pubblicato un articolo sulla Stampa. Strada aveva scritto diversi libri per raccontare il suo lavoro di medico nelle zone di guerra, tra cui Pappagalli verdi. Cronache di un chirurgo di guerra e Buskashì. Viaggio dentro la guerra.