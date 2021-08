Molti giornali oggi tornano sulla questione dei controlli sui documenti d’identità e dei “Green Pass”, dopo che ieri sera il ministero dell’Interno ha diffuso una circolare in cui ha chiarito alcuni punti poco chiari: i titolari delle attività commerciali non sono obbligati a controllare i documenti d’identità, ma possono farlo «quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici» del “Green Pass”. Un altro argomento che trova ampio spazio sui giornali è l’aumento dei ricoveri per la COVID-19 in Sicilia e Sardegna, con la prima regione che da lunedì 16 agosto potrebbe passare in zona gialla. Infine, per lo sport, si parla soprattutto del calciomercato, con l’ufficializzazione del trasferimento di Lionel Messi al Paris Saint-Germain.