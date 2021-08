Le gare di domenica 8 agosto alle Olimpiadi

Domenica sarà l’ultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Tokyo, e si aprirà quando in Giappone saranno le sette di mattina, e in Italia mezzanotte, con la maratona maschile: parteciperanno anche gli italiani Eyob Faniel, Yassine Rachik e Yassine El Fathaoui. Le altre gare che vedranno impegnati atleti italiani sono l’omnium femminile, in cui a partire dalle 3 (e poi nelle ore successive, se andrà avanti) gareggerà Elisa Balsamo, e la finale del concorso a squadre della ginnastica ritmica, alle 4. Le “farfalle”, come vengono chiamate le atlete della squadra italiana, si sono qualificate come terze.

Non ci saranno tantissime gare: le più importanti sono le finali dei tornei femminili di pallavolo e basket, di quello maschile di pallanuoto e dei pesi supermassimi maschili nel pugilato. Poi ci sarà anche la finale femminile di pallamano, altre gare di ciclismo su pista e due finali di pugilato femminile. Quando in Giappone saranno le 20, le 13 italiane, dallo Stadio Nazionale di Tokyo sarà trasmessa la cerimonia di chiusura: il portabandiera dell’Italia sarà Marcell Jacobs, vincitore dell’oro nei 100 metri e con la staffetta 4×100.

Domenica 8 agosto

0.00

Atletica – Maratona maschile*

3.00

Ciclismo su pista – Omnium femminile*



4.00

Ginnastica ritmica – Finale concorso a squadre*

4.20

Ciclismo su pista – Velocità femminile

+Ciclismo su pista – Keirin maschile

+Ciclismo su pista – Finale omnium femminile

4.30

Basket – Finale femminile (Stati Uniti-Giappone)

6.30

Pallavolo – Finale femminile (Brasile-Stati Uniti)



6.40

Pallanuoto – Finale maschile (Grecia-Serbia)

7.00

Pugliato – Finale pesi leggeri femminile

+Pugliato – Finale pesi leggeri maschile

+Pugliato – Finale pesi medi femminile

+Pugliato – Finale pesi supermassimi maschile

8.00

Pallamano – Finale femminile (Russia-Francia)

13.00

Cerimonia di chiusura

* gara con italiani

+ a seguire

Dove vedere le Olimpiadi in diretta

L’intero programma giornaliero si può seguire in diretta soltanto sulle piattaforme in abbonamento Discovery+ ed Eurosport Player. I canali olimpici di Eurosport saranno disponibili parzialmente anche tramite l’offerta Dazn, ma non su Sky. La Rai trasmetterà su Rai 2 le gare con atleti italiani e le più importanti nel corso di ogni giornata. Discovery ed Eurosport hanno l’esclusiva per quanto riguarda la trasmissione in streaming, quindi le gare trasmesse dalla Rai non si potranno vedere su RaiPlay.