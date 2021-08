Le gare di sabato 7 agosto alle Olimpiadi

La penultima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo inizierà quando in Italia sarà la sera di venerdì: alle 23 partirà infatti la maratona femminile, anticipata di un’ora rispetto al programma iniziale, a cui parteciperà per l’Italia Giovanna Epis. Tra le altre gare da seguire c’è la Madison maschile di ciclismo su pista, con gli italiani Elia Viviani e Simone Consonni.

Nella lotta, Abraham Conyedo parteciperà ai ripescaggi per potersi aggiudicare un posto nella finale per il bronzo nella categoria 97 kg maschile, mentre nel karate potrebbe far bene Silvia Semeraro, in gara nella categoria Kumite +61 kg femminile. L’Italia gareggerà anche nella all-around a squadre di ginnastica ritmica, nel nuoto sincronizzato e nella 4×400 metri maschile, con la staffetta composta da Alessandro Sibilio, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re.

Tra le finali a squadre da seguire ci saranno quella di beach volley maschile (Norvegia-Russia), quella di basket maschile (Stati Uniti-Francia), quella di calcio maschile (Brasile-Spagna) e quella di pallavolo maschile (Francia-Comitato Olimpico Russo).

Venerdì 6 agosto

23:00

Atletica – Maratona femminile*

Sabato 7 agosto

0:30

Golf – Torneo femminile*

4:22

Canoa – C2 500 metri femminile

+Canoa – C1 1.000 metri maschile

+Canoa – K4 500 metri femminile

+Canoa: K4 500m uomini

4:30

Beach Volley – Finale maschile

4:30

Basket – Finale maschile

7:00

Boxe – Categoria 52 kg maschile

+Boxe – Categoria 51 kg femminile

+Boxe – Categoria 75 kg maschile

+Boxe – Categoria 69kg femminile

8:00

Tuffi- 10 metri maschili

8:20

Ginnastica Ritmica – All-around individuale*

9:30

Pallanuoto – Finale maschile

9:55

Ciclismo – Madison maschile*

12:00

Baseball – finale

12:00

Equitazione – Salto a squadre

12:30

Pentathlon moderno – Individuale maschile

12:30

Nuoto sincronizzato – Gara a squadre*

12:35

Atletica – Salto in alto femminile

+Atletica – 10.000 metri femminili

12:55

Lotta – Categoria 65 kg maschile

+Lotta – Categoria 97kg maschile*

+Lotta – Categoria 50kg femminile



12:55

Karate – Kumite +61kg femminile*

+Karate – Kumite +75kg maschile

13:00

Atletica – Lancio del giavellotto maschile

+Atletica – 1.500 metri maschili

13:30

Calcio – Finale maschile

14:00

Pallamano – Finale maschile

14:15

Pallavolo – Finale maschile

14:30

Atletica – 4×400 metri femminile

+Atletica – 4×400 metri maschile*

* gara con italiani

+ a seguire

Dove vedere le Olimpiadi in diretta

L’intero programma giornaliero si può seguire in diretta soltanto sulle piattaforme in abbonamento Discovery+ ed Eurosport Player. I canali olimpici di Eurosport saranno disponibili parzialmente anche tramite l’offerta Dazn, ma non su Sky. La Rai trasmetterà su Rai 2 le gare con atleti italiani e le più importanti nel corso di ogni giornata. Discovery ed Eurosport hanno l’esclusiva per quanto riguarda la trasmissione in streaming, quindi le gare trasmesse dalla Rai non si potranno vedere su RaiPlay.

