I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 6 agosto

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 6.599 casi positivi da coronavirus e 24 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 2.726 (49 in più di ieri), di cui 277 nei reparti di terapia intensiva (9 in più di ieri) e 2.449 negli altri reparti (40 in più di ieri). Sono stati analizzati 101.237 tamponi molecolari e 143.420 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 6,35 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,12 per cento. Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 7.230 e i morti 27.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (789), Lazio (762), Toscana (734), Emilia-Romagna (717) e Lombardia (664).

Le principali notizie della giornata

• Da oggi, venerdì 6 agosto, per accedere ai locali al chiuso, alle palestre e in una serie di luoghi aperti al pubblico come cinema, teatri, musei e stadi è necessario essere muniti del Green Pass, la certificazione che prova di aver ricevuto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus, di essere guariti dalla COVID-19 da meno di sei mesi o di essere risultati negativi a un test nelle precedenti 48 ore.

• Per restare in tema, giovedì il governo ha deciso che nelle prossime settimane sarà esteso l’obbligo di avere il Green Pass per accedere a ulteriori luoghi e servizi: per esempio, sarà obbligatorio sui trasporti a lunga percorrenza e per il personale scolastico e universitario, e nelle università sarà obbligatorio anche per gli studenti per frequentare le lezioni in presenza.

