Gregorio Paltrinieri ha vinto la sua seconda medaglia a Tokyo

Gregorio Paltrinieri si è classificato terzo nella 10 chilometri in acque libere e ha vinto la medaglia di bronzo dietro al tedesco Florian Wellbrock e all’ungherese Kristof Rasovszky. È la prima medaglia italiana nel nuoto in acque libere – cioè il nuoto di fondo – alle Olimpiadi di Tokyo e il sedicesimo bronzo complessivo.

Paltrinieri aveva già vinto una medaglia d’argento negli 800 metri nei primi giorni del nuoto in vasca, nonostante a giugno avesse dovuto saltare quasi un mese di allenamenti per aver contratto la mononucleosi. Per questo la sua partecipazione ai Giochi era stata in dubbio, e le sue prestazioni sono state particolarmente sorprendenti.

Paltrinieri ha 26 anni, è di Carpi e cinque anni fa a Rio de Janeiro vinse l’oro nei 1.500 metri stile libero. A Tokyo, nella stessa prova, è arrivato quarto. Nonostante non sia riuscito a vincere un altro oro in Giappone, la sua Olimpiade è comunque positiva considerando tutti i problemi avuti in fase di preparazione.