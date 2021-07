Il sorprendente argento di Gregorio Paltrinieri

Il nuotatore italiano Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’argento negli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. Paltrinieri, l’atleta più forte del nuoto italiano e campione del mondo in carica degli 800, era considerato uno dei favoriti ma si era qualificato alla finale con il settimo tempo: a giugno aveva dovuto saltare un mese di allenamenti per aver contratto la mononucleosi, e per questo la sua partecipazione ai Giochi era stata addirittura in dubbio.

Ciononostante, Paltrinieri ha condotto la gara fino agli ultimi metri, e poi è stato attaccato da diversi atleti che lo hanno affiancato nelle altre corsie. Alla fine è stato superato di pochissimo dallo statunitense Robert Finke, che ha vinto l’oro col tempo di 7 minuti e 41,87 secondi. Paltrinieri ha concluso in 7 minuti e 42,11 secondi, davanti di 22 centesimi all’ucraino Misha Romanchuk. Data la malattia recente, il risultato di Paltrinieri è considerato piuttosto clamoroso.

Gregorio Paltrinieri è nato nel 1994 a Carpi, in provincia di Modena, e questa è la sua seconda medaglia olimpica dopo l’oro nei 1.500 metri stile libero alle Olimpiadi di Rio del 2016. Ha vinto moltissime medaglie sia ai campionati Europei che ai Mondiali di nuoto, e nel 2019 ha stabilito il record europeo negli 800 metri. Nei prossimi giorni parteciperà anche alle qualificazioni dei 1.500 metri stile libero e alla 10 chilometri di nuoto di fondo in acque libere.

Dopo la conclusione della gara, Paltrinieri ha detto ai giornalisti che «parlare di miracolo è poco, non ci avrei scommesso neanche io. Ma stavolta ci ho messo il cuore» e ha aggiunto di essersi vissuto la gara «al meglio»: «oggi ero un’altra persona rispetto alla batteria, con un’altra mentalità, un’altra cattiveria e voglia di gareggiare».