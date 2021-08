L’atleta bielorussa che ha chiesto protezione al Comitato olimpico internazionale

Domenica 1 agosto l’atleta bielorussa Krystsina Tsimanouskaya, in gara alle Olimpiadi di Tokyo, ha denunciato di essere stata costretta a sospendere la sua partecipazione ai Giochi e di essere stata accompagnata all’aeroporto contro la sua volontà per essere riportata in Bielorussia. Tsimanouskaya ha cercato la protezione della polizia giapponese, esprimendo timori per la sua sicurezza: non è partita e ora ha fatto sapere di essere «al sicuro».

Krystsina Tsimanouskaya è una velocista, ha partecipato alle batterie dei 100 metri e avrebbe dovuto correre oggi, lunedì 2 agosto, nelle batterie dei 200 metri. Nelle ultime ore, l’atleta aveva scritto sui social che senza il suo consenso e senza preavviso era stata registrata nella staffetta 4×400 di giovedì 4 agosto, gara per la quale non si era allenata, poiché altre due atlete della squadra bielorussa non avevano completato un numero sufficiente di test antidoping per competere. Tsimanouskaya aveva dunque criticato i suoi allenatori accusandoli di negligenza.

A quel punto, e secondo quanto è stato ricostruito finora, Tsimanouskaya era stata prelevata dalla sua stanza e portata in aeroporto contro la sua volontà per essere riportata in Bielorussia. L’atleta aveva subito denunciato quanto le stava accadendo, pubblicando un video sul canale Telegram della Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF), un gruppo che sostiene gli atleti incarcerati o discriminati per le loro opinioni politiche. Nel video Tsimanouskaya si rivolgeva direttamente al Comitato olimpico internazionale chiedendo aiuto: «Chiedo aiuto al Comitato olimpico internazionale, loro [i funzionari bielorussi, ndr] stanno facendo pressione su di me e stanno cercando di farmi uscire dal paese senza il mio consenso».

Belarusian sprinter Krystsina Tsimanouskaya said she was taken to the airport against her wishes to board a flight back home after she complained about her coaches at the Tokyo Olympics https://t.co/1meBztkJf6 pic.twitter.com/gfiuHrgef0 — Reuters (@Reuters) August 1, 2021

I dirigenti del Comitato olimpico internazionale hanno fatto sapere che stavano ancora cercando di capire le modalità con cui l’atleta aveva lasciato il villaggio olimpico e da chi era accompagnata. Hanno anche detto di avere chiesto chiarimenti al Comitato olimpico bielorusso che, per ora, ha giustificato il ritiro Tsimanouskaya parlando di uno stato psicologico ed emotivo precario dell’atleta. BBC scrive che Tsimanouskaya sta ora prendendo in considerazione la possibilità di chiedere asilo politico in Europa.

Nel frattempo, Svetlana Tikhanovskaya, leader dell’opposizione e da un anno in esilio all’estero, ha preso posizione a favore di Tsimanouskaya dicendo che quello che le è successo «fa parte della più ampia repressione contro gli atleti in Bielorussia. Oggi, qualsiasi critica alle autorità, anche alla leadership sportiva, è considerata un attacco al governo».

Grateful to #IOC for the quick reaction to the situation with the Belarusian athlete Krystsina Tsymanouskaya. She has a right to international protection & to continue participation in the @Olympics. It is also crucial to investigate Belarus' NOC violations of athletes' rights. pic.twitter.com/QQHuhgcYqs — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) August 1, 2021

La situazione in Bielorussia è da tempo molto complicata. Alle elezioni dell’agosto 2020, Alexander Lukashenko, che governa la Bielorussia in maniera autoritaria dal 1994, aveva sostenuto di avere ottenuto un improbabile 80 per cento dei voti, ma le opposizioni l’avevano accusato di brogli. Dopo la diffusione dei risultati c’erano state enormi manifestazioni di protesta a Minsk e in altre città del paese. La polizia aveva reagito con violente cariche nei confronti dei manifestanti e arresti di massa. E i più importanti esponenti dell’opposizione erano stati arrestati o costretti a lasciare la Bielorussia.

A un anno dalle elezioni la repressione non si è mai fermata. Negli ultimi mesi sono state condotte perquisizioni e arresti sommari contro membri di ong, attivisti per i diritti umani e contro gli ultimi giornalisti indipendenti ancora in libertà o non fuggiti dal paese. Secondo le Nazioni Unite, da agosto a oggi in Bielorussia sono state arrestate per ragioni futili legate alle proteste più di 35 mila persone.