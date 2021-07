Le gare di sabato 31 luglio alle Olimpiadi

Sabato 31 luglio alle Olimpiadi di Tokyo ci sarà l’attesa semifinale di boxe femminile per la categoria pesi piuma: gareggeranno l’italiana Irma Testa contro la filippina Nesthy Petecio. Comunque andrà, Testa è già sicura di vincere almeno la medaglia di bronzo, che sarà la prima medaglia olimpica nella storia della boxe femminile italiana.

Tra le altre discipline da seguire c’è la sciabola a squadre femminile, in cui l’Italia potrebbe vincere la sesta medaglia nella scherma durante queste Olimpiadi. Per il nuoto c’è Simona Quadarella nella finale degli 800 metri stile libero, e la staffetta 4×100 metri misti mista, in cui Federica Pellegrini gareggerà nella frazione di stile libero.

Tra gli italiani che potrebbero vincere una medaglia ci sono Jessica Rossi e Mauro De Filippis che gareggeranno per un posto in finale nel tiro a volo (categoria trap a squadre misto), Mauro Nespoli agli ottavi di finale di tiro con l’arco, Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi (categoria fino a 81kg) e Mattia Camboni nella finale di vela RS:X. Ci sono inoltre Verena Steinhauser, Gianluca Pozzati, Alice Betto e Delian Stateff nella staffetta mista di triathlon.

Per quanto riguarda le Nazionali, la gara più importante da seguire sarà Italia-Nigeria di basket maschile, in cui gli italiani devono vincere per essere sicuri di accedere ai quarti di finale. Si giocherà anche Cina-Italia di pallavolo femminile, con le italiane già certe della qualificazione ai quarti.

0:30

Triathlon – Staffetta mista*

2:30

Tiro con l’arco – Qualificazioni e finale individuale maschile*

3:00

Scherma – Sciabola a squadre femminile, qualificazioni e finale*

3:30

Nuoto – 100 metri farfalla maschile

+Nuoto – 200 metri rana femminile

+Nuoto – 800 metri stile libero donne*

+Nuoto – 4×100 metri misti mista*

4:00

Judo – Squadre miste, qualificazioni e finale*

5:00

Tennis – Finale individuale femminile

5:00

Tiro a Segno – Carabina 50 metri 3 posizioni femminile, qualificazioni e finale*

06.39

Boxe – Categoria fino a 57 kg femminile, semifinale*

6.40

Basket – Italia-Nigeria

7:05

Tiro a Volo – Trap a squadre misto*

7:33

Vela – RS:X femminile

7:50

Trampolino Elastico – Finale individuale maschile

8:33

Vela – RS:X maschile*

8:50

Sollevamento pesi – Categoria fino a 81kg maschile*

11:00

Rugby a 7: Finale femminile

11:00

Badminton – Finale doppio maschile

12:50

Sollevamento pesi – Categoria fino a 96kg maschile

13:15

Atletica – Finale lancio del disco maschile

+Atletica – 4×400 metri mista

+Atletica – 100 metri femminile

+ a seguire

* gara con italiani

Dove vedere le Olimpiadi in diretta

L’intero programma giornaliero si può seguire in diretta soltanto sulle piattaforme in abbonamento Discovery+ ed Eurosport Player. I canali olimpici di Eurosport saranno disponibili parzialmente anche tramite l’offerta Dazn, ma non su Sky. La Rai trasmetterà su Rai 2 e Rai Sport le gare con atleti italiani e le più importanti nel corso di ogni giornata. Discovery ed Eurosport hanno l’esclusiva per quanto riguarda la trasmissione in streaming, quindi le gare trasmesse dalla Rai non si potranno vedere su RaiPlay.

