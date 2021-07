Le gare di venerdì 30 luglio alle Olimpiadi

Venerdì 30 luglio alle Olimpiadi di Tokyo inizieranno le gare di atletica leggera. Saranno perlopiù gare di qualificazione, ma ci sarà già una finale da seguire, quella dei 10.000 metri in cui gareggia l’italiano Yeman Crippa, che ha discrete possibilità di ottenere un buon piazzamento. Ci saranno anche le qualificazioni della gara di salto in alto, in cui per l’Italia gareggeranno Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile.

Per quanto riguarda le altre discipline, potrebbe arrivare la sesta medaglia italiana nella scherma. Ci sarà infatti la gara di spada a squadre maschile, in cui l’Italia aveva vinto l’argento alle scorse Olimpiadi di Rio de Janeiro: gareggeranno Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini.

Ci sono da seguire Giovanni De Gennaro, in semifinale nella canoa slalom K1, e Rebecca Nicoli, agli ottavi di finale di boxe nella categoria pesi leggeri femminile: Nicoli gareggerà alle 4 di mattina italiane contro l’irlandese Kelly Harrington. E c’è Italia-Iran di pallavolo maschile, partita della quarta giornata del girone A.

02:33

Canottaggio – Singolo femminile

+ Canottaggio – Singolo maschile

+ Canottaggio – Otto maschile

+ Canottaggio – Otto femminile

3.00

Scherma – Spada a squadre maschile, qualificazioni e finale*

3.40

Nuoto – 200 metri rana femminile

+Nuoto – 200 metri dorso maschile

+Nuoto – 100 metri stile libero femminile

+Nuoto – 200 metri misti maschile

4:40

Ciclismo – Bmx, corsa maschile

+Ciclismo – Bmx, corsa femminile

7:00

Tiro a segno – Pistola da 25 metri femminile

7.00

Canoa slalom – K1 maschile, semifinale e finale*

7:50

Trampolino elastico- Finale individuale femminile

8:30

Badminton – Finale Doppio misto

9:45

Tiro con l’arco – Individuale femminile

10:00

Judo – Categoria +78kg femminile

+ Judo – Categoria +100 kg maschile

13:30

Atletica – Finale 10.000 metri maschile

14:00

Tennistavolo – Finale singolare maschile

+ a seguire

* gara con italiani

Dove vedere le Olimpiadi in diretta

L’intero programma giornaliero si può seguire in diretta soltanto sulle piattaforme in abbonamento Discovery+ ed Eurosport Player. I canali olimpici di Eurosport saranno disponibili parzialmente anche tramite l’offerta Dazn, ma non su Sky. La Rai trasmetterà su Rai 2 e Rai Sport le gare con atleti italiani e le più importanti nel corso di ogni giornata. Discovery ed Eurosport hanno l’esclusiva per quanto riguarda la trasmissione in streaming, quindi le gare trasmesse dalla Rai non si potranno vedere su RaiPlay.

