La grande semifinale della squadra maschile di sciabola

La squadra italiana maschile di sciabola è in finale alle Olimpiadi dopo una grande semifinale vinta 45 a 43 contro l’Ungheria, tra le nazioni più forti al mondo nella scherma, dopo una rimonta guidata in parte da Aldo Montano, che con i suoi 42 anni è alla sua quinta Olimpiade e ora vincerà di sicuro la sua quinta medaglia olimpica, che potrebbe essere il suo secondo argento o il secondo oro. Alle 12.30 di mercoledì l’Italia si giocherà la finale contro la Corea del Sud. Ci saranno anche Enrico Berrè e Luca Curatoli, che insieme a Montano hanno realizzato la rimonta in semifinale, mentre Luigi Samele ha avuto un problema muscolare (ed è stato per questo sostituito da Montano, che in teoria era la riserva).

Dopo un buon inizio di Curatoli, il tre volte campione olimpico individuale Áron Szilágyi ha allungato il vantaggio nella seconda manche contro Samele. Berrè non è riuscito a recuperare molto, nel suo turno, ed è stato quindi Montano, subentrato all’infortunato Samele, che ha avvicinato un po’ l’Italia, concludendo sul 17-20.

Curatoli ha poi portato temporaneamente la squadra italiana in vantaggio, prima che Szilágyi riportasse la gara sul 25-30. È stato a quel punto che Montano ha iniziato la rimonta italiana, portata poi a termine da un grande parziale di Berrè. Sul 40-39 per l’Italia è stato il turno di Curatoli, che è riuscito a contenere Szilágyi: la gara è finita 45-43 per l’Italia.

L’Italia era arrivata in semifinale dopo aver battuto 45 a 44 l’Iran ai quarti, nella notte. La finale è un grande risultato, anche considerando che per gli schermitori e per le schermitrici italiane c’è stata qualche relativa delusione in queste Olimpiadi: solitamente la scherma è uno degli sport in cui arrivano più medaglie d’oro, ma quest’anno non ce ne sono state in nessun evento individuale. Luigi Samele e Daniele Garozzo hanno vinto l’argento, nel fioretto e nella sciabola, e la squadra femminile di spada ha vinto martedì il bronzo.

Si spera quindi che possano arrivare altre medaglie, e che almeno una sia d’oro, nelle squadre maschili e femminili che rimangono nelle tre armi. Giovedì ci sarà il fioretto a squadre femminile, venerdì la spada a squadre maschile, sabato la sciabola a squadre femminile, domenica il fioretto a squadre maschile.