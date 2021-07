I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 28 luglio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 5.696 casi positivi da coronavirus e 15 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.868 (68 in più di ieri), di cui 183 nei reparti di terapia intensiva (6 in meno di ieri) e 1.685 negli altri reparti (74 in più di ieri). Sono stati analizzati 122.532 tamponi molecolari e 125.940 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 4,63 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,02 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 4.519 e i morti 24.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lazio (772), Lombardia (720), Toscana (661), Sicilia (627), Veneto (544).

Le principali notizie della giornata

• L’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) ha autorizzato la somministrazione del vaccino contro il coronavirus di Moderna (Spikevax) anche agli adolescenti tra i 12 e i 17 anni. Finora il vaccino di Moderna era autorizzato per la somministrazione solo a chi aveva almeno 18 anni: la procedura sarà uguale a quella per le persone che hanno dai 18 anni in su, e prevederà quindi due dosi a distanza di quattro settimane l’una dall’altra.

• L’Istituto superiore di sanità ha detto che dal primo febbraio al 21 luglio, il 98,8 per cento delle persone che sono morte di COVID-19 non aveva completato il ciclo vaccinale. I dati in sostanza dicono che in questo periodo di tempo i morti per cause legate alla COVID-19 che avevano completato il ciclo vaccinale sono stati 423, pari all’1,2 per cento dei 35.776 morti totali. Lo abbiamo raccontato meglio qui.

• Un gruppo con 7mila iscritti promette il Green Pass dietro pagamento, senza vaccinazione, ma è un raggiro dal meccanismo consolidato.

