Le previsioni meteo per mercoledì 21 luglio

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, mercoledì 21 luglio in Italia sarà una giornata dal tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud e nuvoloso con qualche pioggia al Nord. Al mattino il cielo sarà coperto in Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli e pioverà nel basso Piemonte; nel pomeriggio le piogge arriveranno invece sull’Appennino tosco-emiliano, in Calabria e in Puglia. Nella notte pioverà nell’alto Piemonte e in Trentino.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.