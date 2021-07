Le previsioni meteo per lunedì 19 luglio

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, lunedì 19 luglio sarà una giornata di meteo variabile e con due distinti scenari tra Nord e Sud dell’Italia. Al mattino nelle regioni del Nord si alterneranno sole e nuvole, senza però il rischio di pioggia. Al Sud, invece, è prevista pioggia soprattutto in Puglia, Campania e Sicilia. Nel pomeriggio saranno più intense in Puglia e in Basilicata, dove sono previsti temporali anche di una certa intensità. Durante le ore serali il tempo migliorerà al Sud e si manterrà stabile nelle regioni del Nord, dove è prevista qualche pioggia nella notte, in particolare in Veneto e in Trentino Alto Adige.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.