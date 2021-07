Le previsioni meteo per lunedì 12 luglio

Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, lunedì sarà una giornata particolarmente bella e serena in gran parte delle regioni. Non dovrebbe piovere in nessun momento della giornata, ma ci saranno nuvole sparse nelle regioni settentrionali e sul versante tirrenico, soprattutto verso sera. Le temperature si aggireranno intorno ai trenta gradi in tutto il paese, con picchi di 34 gradi al Centro.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.