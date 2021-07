Le previsioni meteo per domenica 11 luglio

Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, domenica sarà una bella giornata quasi ovunque e quasi in tutta Italia. L’unica eccezione sarà costituita dal Trentino-Alto Adige e dal Cadore (Veneto), dove pioverà per alcune ore in mattinata. Nel pomeriggio la situazione migliorerà e nel resto della giornata sarà sereno in tutte le regioni, salvo qualche nuvola sparsa ancora nel Nord-Est.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.