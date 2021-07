Quando le Brigate Rosse uccisero Giuseppe Taliercio

Il 1981, in Italia, fu un anno fitto di eventi legati al terrorismo e all’eversione. Già la notte di Capodanno, a Roma, le Brigate Rosse assassinarono il generale dei Carabinieri Enrico Riziero Galvaligi. A febbraio un gruppo di terroristi di destra, tra i quali Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, uccise due carabinieri vicino Padova. Il 17 marzo, durante le perquisizioni alle proprietà di Licio Gelli, furono trovate le liste degli iscritti alla loggia massonica della P2. Lo scandalo che ne seguì divenne ancora più grande quando, il 20 maggio dello stesso anno, il governo guidato da Arnaldo Forlani decise di rendere pubbliche le liste.

Quello stesso giorno, a Mestre, il direttore dello stabilimento della Montedison a Porto Marghera, Giuseppe Taliercio, era tornato a casa per il pranzo nel suo appartamento in una traversa di Corso del Popolo, a pochi minuti dagli stabilimenti della sua azienda, che allora era la principale società chimica italiana. Mentre era seduto a tavola con la moglie e due dei cinque figli, tre uomini in borghese e uno vestito da finanziere suonarono alla porta dell’appartamento.

Quegli uomini però non erano finanzieri, erano membri della cosiddetta “colonna veneta” delle Brigate Rosse. Una volta entrati in casa, legarono la moglie e i figli in cucina, portarono Taliercio in salotto e lo chiusero dentro un baule con il quale lo fecero uscire dall’appartamento. Due dei quattro brigatisi rimasero in casa ancora un’ora: secondo le ricostruzioni si cucinarono un piatto di pasta per far passare il tempo.

Taliercio era nato a Carrara in una famiglia modesta di origini ischitane. Da giovane si era scoperto portato per le materie scientifiche e così si era dedicato allo studio finendo per laurearsi in ingegneria a Pisa. Si era trasferito a Mestre negli anni Cinquanta per lavorare alla Montedison, dove aveva fatto tutta la trafila fino a diventarne direttore generale. Al suo arrivo, la Montedison occupava gran parte dei circa 40mila operai del Petrolchimico: era considerata un posto di lavoro duro ma anche sicuro per i dipendenti, la maggior parte dei quali provenienti dalle campagne circostanti.

Negli stabilimenti di Marghera, la Montedison aveva costruito buona parte della sua fortuna, fornendo materiali per sostenere la produzione industriale su larga scala durante il boom economico italiano. Nel corso degli anni, però, erano sorte grosse questioni ambientali e soprattutto sanitarie, in concomitanza con l’aumentare delle morti degli operai causate da incidenti sul lavoro e poi da tumori, malattie cardiovascolari e respiratorie dovute all’inalazione di sostanze allora poco conosciute come il cloruro di vinile (CVM), il polivinilcloruro (PVC) e l’amianto.

Nel 1981 la Montedison aveva già iniziato a cedere parte dei suoi stabilimenti, diventati obsoleti e altamente inquinanti, e a ridurre il numero dei lavoratori. A marzo Taliercio aveva dovuto accettare la cassa integrazione decisa per oltre 600 dipendenti. Questa situazione, unita alle inquietudini date da un luogo di lavoro molto esposto in un periodo di lotte armate, aveva spinto Taliercio a dare le dimissioni: quando venne rapito gestiva la normale amministrazione in attesa di essere trasferito.

L’anno prima, inoltre, la situazione alla Montedision e più in generale a Marghera e a Mestre era stata aggravata da due omicidi rivendicati dalle Brigate Rosse nel centro di Mestre, a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. La mattina del 29 gennaio 1980 Sergio Gori, vice di Taliercio alla Montedison, era stato ucciso sotto casa. Quattro mesi dopo era toccato ad Alfredo Albanese, il commissario che indagava sul caso, raggiunto mentre era in macchina da un gruppo di brigatisti composto da alcuni degli assassini di Gori.

Stando a quanto ricostruito negli anni successivi con la varie testimonianze, Taliercio era convinto che le Brigate Rosse avessero ucciso il suo vice soltanto perché non erano ancora in grado di arrivare a lui. Gori infatti viveva da solo, non aveva autisti ed era più abitudinario nei movimenti.

Dopo il rapimento del 20 maggio ad opera della colonna veneta delle Brigate Rosse, Taliercio venne nascosto in un casolare di Tarcento, a nord di Udine. Ci rimase 46 giorni, durante i quali venne sottoposto a un processo e, come stabilito in seguito, picchiato per la sua riluttanza a fare nomi e rivelare informazioni sensibili. I brigatisti riveleranno poi durante il processo che di Taliercio non sapevano nulla, tanto da avere molte difficoltà a condurre gli interrogatori.

In quei 46 giorni la storia delle Brigate Rosse era entrata nella sua fase conclusiva, e questo non fu di aiuto a Taliercio. Ad aprile era stato arrestato Mario Moretti, uno dei componenti principali della “direzione strategica”, mentre l’11 giugno Roberto Peci, fratello del brigatista Patrizio, uno dei più importanti collaboratori di giustizia di quel periodo, fu ucciso dopo essere stato condannato a morte come punizione per il pentimento del fratello.

In un contesto così, per Taliercio non ci fu mai spazio per una trattativa. Nonostante fosse già dimissionario e ben voluto nell’ambiente della fabbrica, come dimostrarono poi le manifestazioni degli operai, il fatto di essere il direttore di una delle più grandi fabbriche italiane, accusata di avere provocato la morte di centinaia di operai inconsapevoli dei rischi, escluse ogni possibilità di negoziazione.

Taliercio fu condannato a morte il 3 luglio. Due giorni dopo Antonio Savasta, considerato il capo dei brigatisti veneti, eseguì la sentenza sparando una ventina di colpi con due diverse pistole contro il baule in cui Taliercio era stato rinchiuso. Alle due di notte circa del 6 luglio una Fiat 128 venne ritrovata a pochi passi da uno dei cancelli del Petrolchimico di Marghera con il cadavere di Taliercio nel bagagliaio, come era successo tre anni prima a Roma con Aldo Moro. I funerali, a cui partecipò il presidente della Repubblica Sandro Pertini, si tennero il 10 luglio a Marina di Carrara.

Savasta divenne successivamente collaboratore di giustizia e nel processo per l’omicidio di Taliercio disse: «Il sequestro Taliercio doveva servire a ricomporre le spaccature interne alle Brigate Rosse. La direzione strategica aveva insistito per questa azione cercando di trasformarla in una campagna esemplare». Oltre a lui, parteciparono al sequestro di Taliercio i brigatisti Pietro Vanzi, Gianni Francescutti e Francesco Lo Bianco.

Nel dicembre del 1981 Savasta fu anche tra i responsabili del rapimento a Verona del militare statunitense James Lee Dozier, comandante NATO dell’Europa Meridionale. Durante il sequestro, Dozier venne tenuto ammanettato all’interno della stessa tenda usata a Tarcento per Taliercio. Il sequestro del generale si concluse però in poco più di un mese con l’azione del reparto speciale della polizia, che lo liberò nell’appartamento di Padova dove era tenuto prigioniero.