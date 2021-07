L’incendio a un gasdotto sottomarino nel Golfo del Messico

Venerdì un gasdotto sottomarino di Petroleos Mexicanos, l’azienda petrolifera statale messicana, ha avuto un problema che ha causato un incendio sulla superficie delle acque del Golfo del Messico vicino alla piattaforma di Ku-Charly. Le immagini dell’incendio, che è già stato spento senza che ci fossero feriti, sono piuttosto sorprendenti perché sembra che l’acqua sia in fiamme. Petroleos Mexicanos – abitualmente chiamata Pemex – ha mandato delle imbarcazioni specializzate per il controllo degli incendi in mare per spegnere il fuoco con getti d’acqua e azoto dall’alto.

???? Incendio registrado en aguas del Golfo de México A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap) Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

La perdita di gas che ha causato l’incendio è avvenuta a circa 140 metri dalla piattaforma Ku-Charly, che si trova nel campo petrolifero di Ku-Maloob-Zaap nella Baia di Campeche, nel sud del Golfo del Messico; la città più vicina è Ciudad del Carmen, a circa 105 chilometri di distanza. Pemex ha detto di aver chiuso le valvole del gasdotto, e quindi interrotto la dispersione del gas, cinque ore dopo l’inizio della perdita. Non è stato necessario evacuare le persone sulla piattaforma petrolifera. Secondo un rapporto sull’incidente mostrato all’agenzia di stampa Reuters da una fonte anonima all’interno di Pemex, tutto era cominciato con un temporale che ha danneggiato i macchinari della piattaforma.

Non è chiaro per il momento che danni ambientali abbia provocato l’incendio sulla superficie dell’oceano e la perdita di gas in acqua. Il campo petrolifero di Ku-Maloob-Zaap è il più grande controllato da Pemex: vi viene prodotto più del 40 per cento dei suoi quasi 1,7 milioni di barili di greggio giornalieri.