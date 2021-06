I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 25 giugno

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 753 casi positivi da coronavirus e 56 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 2.205 (150 in meno di ieri), di cui 306 nei reparti di terapia intensiva (22 in meno di ieri) e 1.899 negli altri reparti (128 in meno di ieri). Sono stati analizzati 76.542 tamponi molecolari e 115.999 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 0,9 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,04 per cento. Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 925 e i morti 10.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (134), Lazio (91), Campania (77), Puglia (68) e Sicilia (67).

Le principali notizie della giornata

• Da lunedì 28 giugno tutte le regioni italiane saranno in zona bianca, compresa la Valle d’Aosta, che era l’unica ancora in zona gialla. La decisione è stata presa dal governo sulla base dei dati del monitoraggio settimanale: per passare in zona bianca è necessario infatti che le regioni abbiano un’incidenza di nuovi casi sotto la soglia di 50 contagi settimanali ogni 100mila abitanti per tre settimane consecutive. Tre settimane fa la Valle d’Aosta era stata l’unica regione a superare la soglia di 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, e aveva quindi dovuto aspettare una settimana in più rispetto alle altre regioni per passare in zona bianca.

• Sempre da lunedì 28 giugno, inoltre, nelle situazioni in cui è possibile mantenere il distanziamento tra le persone non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Secondo il parere del Comitato tecnico scientifico (Cts), l’obbligo dell’utilizzo della mascherina dovrebbe restare in vigore nei negozi e negli altri luoghi chiusi, mentre nei ristoranti e nei locali rimarranno le regole attuali, cioè la possibilità di non indossarla solo mentre si è seduti al tavolo.

– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale