I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 22 giugno

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 835 casi positivi da coronavirus e 31 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 2.651 (124 in meno di ieri), di cui 362 nei reparti di terapia intensiva (23 in meno di ieri) e 2.289 negli altri reparti (101 in meno di ieri). Sono stati analizzati 93.057 tamponi molecolari e 99.825 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 0,8 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,0 per cento. Nella giornata di lunedì i contagi registrati erano stati 494 e i morti 21.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (133), Lombardia (126), Veneto (96), Campania (94) e Puglia (92).

Le principali notizie della giornata

• Lunedì il Comitato tecnico scientifico (CTS) si è riunito per dare un parere al governo sull’utilizzo della mascherina all’aperto, decretando che non sarà più obbligatorio in zona bianca e nelle situazioni in cui è possibile mantenere il distanziamento tra le persone. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha quindi annunciato che l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto verrà tolto lunedì 28 giugno.

• La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che la Commissione ha approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il documento con cui l’Italia ha spiegato come intende spendere i finanziamenti europei del cosiddetto Recovery Fund, il principale strumento comunitario per stimolare la ripresa economica dopo la pandemia da coronavirus. Qui avevamo parlato meglio di un po’ di cose notevoli che ci sono dentro il PNRR.

