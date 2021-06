Oggi si vota in Iran

Sono in corso in Iran le elezioni per votare il nuovo presidente che sostituirà il moderato Hassan Rouhani, che dopo due mandati consecutivi non ha potuto ricandidarsi. I candidati ammessi alle elezioni sono quattro, ma i principali osservatori dentro e fuori dall’Iran sono convinti che a meno di grosse sorprese vincerà Ebrahim Raisi, attualmente capo del sistema giudiziario dell’Iran ed espressione degli ultraconservatori. Dopo otto anni di presidenza Rouhani l’amministrazione iraniana si sposterà quasi certamente verso destra, rendendo assai più complicata la già fragile relazione con i paesi occidentali, e soprattutto con gli Stati Uniti.

In Iran, un paese del Medio Oriente che dal 1979 è governato da un regime autoritario islamico, le elezioni non sono considerate né libere né democratiche, soprattutto per il rigidissimo sistema di selezione dei candidati. Per finire sulla scheda elettorale, ciascun candidato deve ricevere l’approvazione formale del Consiglio dei Guardiani, l’organo che si occupa arbitrariamente di selezionare i candidati prima di ogni elezione, molto vicino ai conservatori e agli ultraconservatori, che quindi hanno un efficacissimo strumento per condizionare il voto degli iraniani. Lo si è visto di recente alla fine di maggio, quando il Consiglio ha escluso i più importanti politici riformisti e moderati che avevano chiesto di far parte delle liste dei candidati, fra cui soprattutto il vicepresidente di Rouhani, Eshaq Jahangiri. – Leggi anche: L’Iran si sposterà ancora più a destra?

Fra i quattro candidati rimasti, tutti uomini, l’unico moderato è Abdolnaser Hemmati, ex direttore della banca centrale e in buoni rapporti con l’attuale amministrazione, tanto che in caso di vittoria ha promesso di mantenere al suo posto il potente ministro degli Esteri, Javad Zarif. Nei due dibattiti televisivi avvenuti nelle scorse settimane fra i candidati presidenti, Hemmati è stato l’unico ad avvertire che l’elezione di un presidente conservatore o ultraconservatore contribuirà ad isolare ancora di più l’Iran dalla comunità internazionale.