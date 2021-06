Le previsioni meteo per venerdì 18 giugno

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, venerdì 18 giugno in Italia sarà una giornata dal tempo prevalentemente molto nuvoloso al Centro-Nord e sereno o poco nuvoloso al Sud. Al mattino il cielo sarà coperto in quasi tutte le regioni centro settentrionali, con temporali isolati sulle Alpi lombarde, mentre al pomeriggio sono previste piogge in Trentino. Dalla sera migliorerà al Centro-Nord e in tutto il Paese il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.