L’Ungheria ha cambiato idea sul controverso progetto di aprire una sede di un’università cinese a Budapest

Il governo ungherese ha cambiato idea sul progetto di aprire una sede dell’Università Fudan di Shanghai, una delle più prestigiose università cinesi, a Budapest. L’iniziativa era stata annunciata a inizio anno e aveva generato numerose critiche e movimenti di protesta da parte dell’opposizione, al punto che il governo ha annunciato di voler indire un referendum sull’argomento per far scegliere i cittadini. Gli oppositori del primo ministro Viktor Orbán, un populista di destra accusato di aver messo in atto diverse politiche autoritarie, sono riusciti a utilizzare contro di lui la sua stessa retorica nazionalista, criticando la scelta di offrire finanziamenti pubblici a un’università straniera. «È una situazione nuova, è la prima volta che gli investimenti della Cina sono diventati un problema politico per l’Ungheria», ha detto l’analista Péter Krekó al Guardian.

Il progetto, che avrebbe dovuto concretizzarsi nel 2024, aveva attirato fin dall’inizio numerose critiche principalmente per due motivi: il primo è che soltanto l’anno scorso Orbán aveva costretto la Central European University (CEU), fondata dal finanziere e filantropo George Soros e ritenuta in quel momento la migliore università dell’Ungheria secondo le classifiche internazionali, a chiudere la sua sede di Budapest; il secondo motivo è che in gran parte dell’Occidente le istituzioni accademiche cinesi sono messe in discussione perché considerate troppo compromesse con il regime che governa il paese.