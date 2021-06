Le foto dell’eclissi di Sole

Nella giornata di giovedì si è verificata un’eclissi di Sole visibile in molti paesi dell’emisfero boreale (quello a nord), soprattutto alle latitudini più alte. L’evento è stato fotografato con risultati molto scenografici in diverse zone del mondo, dalla Russia al Canada, passando per la Lettonia, il Regno Unito e gli Stati Uniti. In Italia l’eclissi si è vista solo in minima parte nelle regioni del Centro e del Nord.

Non tutte le eclissi solari sono totali, perché l’orbita che compie la Luna intorno alla Terra non è perfettamente circolare. Il nostro unico satellite naturale mantiene una distanza che varia tra i 365mila e i 406mila chilometri a seconda del periodo dell’anno. Questa differenza fa sì che la dimensione apparente della Luna vari di circa il 13 per cento durante un periodo orbitale. Quando la Luna causa un’eclissi solare nella fase in cui è meno distante dalla Terra, blocca completamente il disco solare. Viceversa, quando si trova a maggiore distanza come in questo periodo, ne blocca solamente una parte. Nella maggior parte delle foto però l’eclissi ha il classico aspetto del Sole “a mezzaluna”.