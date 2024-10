Il partito al governo da cinquant’anni ha vinto di nuovo le presidenziali in Mozambico

Giovedì la commissione elettorale del Mozambico ha annunciato i risultati definitivi delle elezioni presidenziali che si sono tenute lo scorso 9 ottobre: come previsto ha vinto con il 70,6 per cento dei voti Daniel Chapo, candidato del Fronte di liberazione del Mozambico (Frelimo), il partito che governa il paese dell’Africa sudorientale dal 1975, quando divenne indipendente dal Portogallo. Il suo partito ha vinto anche le elezioni legislative, che si sono tenute assieme alle presidenziali, e ha ottenuto la maggioranza in parlamento.

I suoi due avversari erano il banchiere e ingegnere forestale Venâncio Mondlane, formalmente indipendente ma sostenuto dal Partito ottimista per lo sviluppo del Mozambico (Podemos), e Ossufo Momade, leader della Resistenza nazionale mozambicana (Renamo), che storicamente è stato il principale partito di opposizione al Frelimo. Mondlane ha preso il 20,3 per cento dei voti, mentre Momade è arrivato terzo con circa il 6 per cento.

L’annuncio è stato preceduto da giorni di proteste violentemente represse dalla polizia, cominciate dopo che i risultati preliminari indicavano Chapo come il probabile vincitore. In passato il Fronte di liberazione del Mozambico era stato ripetutamente accusato di modificare a suo favore i risultati elettorali e di monopolizzare l’attenzione durante le campagne elettorali, cosa che secondo alcuni osservatori internazionali sarebbe avvenuta anche quest’anno. I risultati dovranno essere ufficializzati dalla Corte costituzionale del Mozambico, che valuterà eventuali ricorsi.

Nel contesto delle proteste Venancio Mondlane, che era considerato il principale avversario di Chapo, aveva convocato uno sciopero nazionale per lunedì scorso e una manifestazione nella capitale Maputo, dopo che tre giorni prima erano stati uccisi due suoi stretti collaboratori: il suo avvocato Elvino Dias, che stava lavorando ai ricorsi legali, e Paulo Guambe, un dirigente di Podemos. Mondlane ha accusato l’esercito del duplice omicidio, dicendo di avere le prove che gli agenti dell’anticrimine e dell’intelligence «hanno strappato e rotto i telefoni» ai testimoni dell’assassinio.

