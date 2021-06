Twitter ora ha una versione a pagamento

Dopo le numerose anticipazioni circolate nei mesi scorsi, Twitter ha infine presentato Twitter Blue, la sua nuova opzione a pagamento con funzionalità non disponibili sulla classica versione del social network. Il servizio è per ora disponibile in Canada e in Australia rispettivamente al prezzo mensile di 3,49 dollari canadesi e di 4,49 dollari australiani. Nei prossimi mesi sarà esteso in diversi altri paesi, anche se per ora l’azienda non ha fornito molti dettagli sulla distribuzione delle nuove funzionalità.

La principale differenza tra la versione a pagamento e quella gratuita è data dalla presenza di un tasto “Annulla”, che consente di annullare l’invio di un tweet se si nota di avere scritto qualche refuso o nel caso di un ripensamento.

L’opzione ricorda quella disponibile su Gmail e altri servizi di posta elettronica per impostare un timer tra il momento in cui si preme “Invia” e quello in cui viene effettivamente spedito il messaggio. Twitter Blue consente di scegliere la durata dell’intervallo temporale fino a un massimo di 30 secondi. L’opzione non è completamente paragonabile al molto richiesto tasto per modificare i tweet già inviati, ma ci si avvicina.

Twitter Blue dà inoltre la possibilità di raggruppare e salvare i tweet, in modo da ritrovarli più facilmente in un secondo momento in una sezione dedicata dell’applicazione. Un’altra opzione consente di formattare come un testo unico i tweet concatenati tra loro (“thread”), in modo da renderli più semplici da leggere: esistono da tempo servizi esterni per ottenere il medesimo risultato, ma una versione direttamente nell’app potrebbe rivelarsi piuttosto utile.

L’opzione a pagamento offre qualche possibilità in più di personalizzazione della propria app di Twitter. Si possono scegliere i colori dei tasti e del resto del tema grafico, così come si può cambiare il colore dell’applicazione nella schermata del proprio smartphone.

Twitter ha inoltre spiegato che gli utenti iscritti alla versione a pagamento dei suoi servizi potranno ottenere assistenza in tempi più rapidi, per esempio per risolvere problemi legati ai loro account. Le segnalazioni di tweet con contenuti inappropriati e che incitano all’odio continueranno invece a essere trattate senza distinzioni, tra la versione gratuita e quella a pagamento.

La scelta di offrire il servizio per ora solo in Canada e Australia è derivata dalla volontà di sperimentare le nuove opzioni con un numero contenuto di utenti, prima di renderlo disponibile agli oltre 350 milioni di iscritti al social network.

Twitter Blue è il primo tentativo di Twitter per differenziare le proprie entrate, basate finora quasi esclusivamente sulla pubblicità online. La scelta di sperimentare soluzioni a pagamento è derivata dalle forti pressioni di parte degli azionisti della società, che da tempo chiedevano ai dirigenti di Twitter di trovare nuove soluzioni per aumentare i ricavi. Il nuovo sistema ha richiesto diversi mesi di sviluppo e sarà in futuro integrato con altre funzionalità sempre a pagamento. La maggior parte delle funzioni del social network continuerà comunque a essere gratuita e i contenuti rimarranno accessibili a tutti.