Twitter introdurrà alcune funzionalità a pagamento

Twitter ha annunciato che introdurrà alcune funzionalità a pagamento, una possibilità di cui si parlava da tempo ma che non era ancora stata ufficializzata. Le nuove funzionalità, presentate il 25 febbraio durante l’Analyst Day, un evento dedicato agli investitori della società, saranno comprese in un abbonamento che almeno negli Stati Uniti costerà 4,99 dollari al mese (poco più di 4 euro).

La novità principale sarà il “Super Follow”, una funzionalità pensata per dare la possibilità agli utenti di guadagnare dai propri tweet: in sostanza pagando l’abbonamento si potrà decidere se seguire alcuni account che offrono contenuti esclusivi per gli abbonati e che guadagneranno a loro volta dalle iscrizioni. Twitter ha anche presentato un’altra funzionalità chiamata “Communities”, che permetterà di entrare in gruppi in cui si parla di argomenti specifici (un po’ come nei Gruppi di Facebook). Al momento Twitter non ha detto da quando queste nuove funzionalità saranno attive.

“$4,99/month – Cancel anytime”: Twitter arbeitet an einer “Super Follow”-Funktion, mit der man direkt auf der Plattform Geld verdienen kann. Hier sind die ersten Screenshots, via @TwitterIR: pic.twitter.com/hPiq27Ov5U — Martin Hoffmann (@martinhoffmann) February 25, 2021