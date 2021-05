I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 31 maggio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 1.820 casi positivi da coronavirus e 82 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 7.515 (137 in meno di ieri), di cui 1.033 nei reparti di terapia intensiva (28 in meno di ieri) e 6.482 negli altri reparti (109 in meno di ieri). Sono stati analizzati 49.688 tamponi molecolari e 37.289 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 3,6 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,1 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 2.949 e i morti 44.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Campania (284), Sicilia (258), Lazio (251), Emilia-Romagna (188) e Toscana (147).

Le principali notizie della giornata

• Da oggi, lunedì 31 maggio, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise sono tornati a essere in zona bianca, ovvero la fascia di rischio epidemiologico in cui sono previste le minori restrizioni per contenere la pandemia da coronavirus. Tutte le altre regioni italiane per ora sono in zona gialla, ma se i buoni dati epidemiologici rilevati finora si manterranno tali anche nei prossimi giorni si prevede che il 7 giugno possano diventare bianche Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria, mentre il 14 giugno potrebbe toccare a Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento.

• Consentire ogni giorno a centinaia di migliaia di persone di ricevere una dose del vaccino contro il coronavirus comporta notevoli spese, ritenute necessarie da quasi tutti i paesi del mondo per riportare società ed economie alla normalità dopo oltre un anno di pandemia. Al momento in Italia sono stati stanziati 1,42 miliardi di euro solo per l’organizzazione della campagna vaccinale, cioè per l’acquisto delle dosi dei vaccini, per l’allestimento dei punti vaccinali e l’acquisto dei cosiddetti ultra congelatori negli ospedali, per il trasporto di milioni di flaconcini in sicurezza e per l’attività promozionale. Ma alla fine, quanto costa la campagna vaccinale?

– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale