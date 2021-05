La trentaduesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Con l’E3 che si avvicina a grandi passi, e con lui il momento più importante dell’intera stagione videoludica, i tre di Joypad ripercorrono gli annunci più roboanti della fiera che si sono poi rivelate mezze truffe, o quantomeno hanno peccato di eccessivo entusiasmo. Sono poi scaduti anche gli embarghi di The Ascent e soprattutto Deathloop, prossima esclusiva temporale PlayStation, nonostante lo sviluppatore sia ormai uno studio interno di Microsoft. Si parla anche della nuova strategia di Ubisoft legata ai free to play, di quanto stia facendo bene Call of Duty: Warzone e dell’ennesimo salto generazionale di Grand Theft Auto V. Tra i consigli per gli acquisti questa settimana ci sono un King of Seas, How to Disappear e Fritt Fighter, una friggitoria. Letteralmente.