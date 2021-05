I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 25 maggio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 3.224 casi positivi da coronavirus e 166 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 9.880 (452 in meno di ieri), di cui 1.323 nei reparti di terapia intensiva (59 in meno di ieri) e 8.557 negli altri reparti (393 in meno di ieri). Sono stati analizzati 122.229 tamponi molecolari e 130.417 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 2,4 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,2 per cento. Nella giornata di lunedì i contagi registrati erano stati 2.486 e i morti 110.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (505), Campania (410), Sicilia (372), Puglia (314) e Lazio (308).

Le principali notizie della giornata

• Il ministro per l’Innovazione Vittorio Colao ha annunciato che dal primo luglio i “certificati COVID-19” per spostarsi liberamente nell’Unione Europea saranno disponibili sull’app IO, quella che serve per accedere a tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione (per esempio il Cashback): è lo stesso giorno in cui dovrebbero essere introdotti in tutta Europa i “certificati COVID-19” che segnaleranno le persone completamente vaccinate, quelle con un recente tampone negativo e quelle guarite dalla COVID-19.

• Da lunedì 24 maggio nelle regioni italiane che si trovano in zona gialla (ovvero tutte, attualmente) hanno potuto riaprire le palestre, che erano chiuse in tutto il paese da sette mesi a causa della pandemia. L’accesso alle palestre deve avvenire secondo le linee guida fissate dal governo che sono valide per tutti i luoghi chiusi in cui si svolga attività fisica, quindi anche sale fitness e centri e circoli sportivi: è vietato l’accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C ed è obbligatorio indossare la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto: qui abbiamo messo in fila un po’ di altre informazioni utili.

