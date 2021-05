Da oggi riaprono le palestre

Da lunedì 24 maggio nelle regioni italiane che si trovano in zona gialla (ovvero tutte, attualmente) potranno riaprire le palestre, chiuse in tutto il paese da sette mesi a causa della pandemia. La riapertura sarebbe dovuta avvenire il primo giugno, ma il 17 maggio il governo aveva approvato un nuovo decreto legge per anticipare la data.

L’accesso alle palestre dovrà avvenire secondo le linee guida fissate dal governo e valide per tutti i luoghi chiusi in cui si svolga attività fisica, quindi anche sale fitness e centri e circoli sportivi. Sarà vietato l’accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C, e sarà obbligatorio indossare la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto.

Se per esempio l’allenamento prevede di spostarsi da una postazione a un’altra o da un attrezzo a un altro, la mascherina va indossata obbligatoriamente. Si deve inoltre indossare correttamente la mascherina nelle zone di accesso e transito ed è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo.