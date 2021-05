Il ministro per l’Innovazione Vittorio Colao ha detto che i “certificati COVID-19” europei saranno disponibili sull’app IO

Il ministro per l’Innovazione Vittorio Colao ha annunciato che dal primo luglio i “certificati COVID-19” per spostarsi liberamente nell’Unione Europea saranno disponibili sull’app IO, quella che serve per accedere a tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione (per esempio il Cashback): è lo stesso giorno in cui dovrebbero essere introdotti in tutta Europa i “certificati COVID-19” che segnaleranno le persone completamente vaccinate, quelle con un recente tampone negativo e quelle guarite dalla COVID-19. Al momento l’app IO ha oltre 11,4 milioni di download (che non corrispondono necessariamente al numero di persone che l’hanno scaricata).

