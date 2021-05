L’Unione Europea ha raggiunto un accordo sui “certificati COVID-19” europei

Il Consiglio dell’Unione Europea, il Parlamento Europeo e la Commissione Europea hanno raggiunto un accordo informale sull’attuazione dei cosiddetti “certificati COVID-19” europei, che permetteranno ai cittadini dell’Unione Europea di spostarsi tra gli stati membri in modo più semplice. L’accordo sarà probabilmente confermato alla prossima seduta plenaria del Parlamento, che si terrà tra il 7 e il 10 giugno, mentre i certificati dovrebbero entrare in vigore a partire dal prossimo 1° luglio: saranno costituiti da un QR code digitale o cartaceo che conterrà le informazioni sanitarie di ciascuno e mostrerà se la persona in viaggio è vaccinata, se è immune o se ha fatto un tampone di recente con risultato negativo.

We have a deal!

Parliament, Council and Commission negotiators reached an agreement on the proposal for an EU Digital Covid Certificate, which shall make travelling during the pandemic easier and safer.

Details of the deal will follow shortly.

— EP PressService (@EuroParlPress) May 20, 2021