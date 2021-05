Le previsioni meteo per lunedì 24 maggio

Le previsioni meteo del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dicono che lunedì sarà una giornata brutta per gran parte del Nord e del Centro-Nord. Di mattina pioverà in Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana settentrionale e anche in provincia di Brescia. Di pomeriggio pioverà anche nel resto della Lombardia. Di sera ci saranno schiarite nel Nord-Ovest mentre di notte non dovrebbe piovere da nessuna parte. Nel Centro e nel Sud sarà prevalentemente sereno con nuvole sparse per tutto il giorno.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.