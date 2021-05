Inter-Udinese, dove vederla in TV e in streaming

Inter-Udinese è la prima partita dell’ultima giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca a partire dalle 15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e verrà trasmessa in esclusiva su Dazn. È la partita in cui l’Inter festeggia lo Scudetto vinto tre settimane fa: lo farà al termine dell’incontro, ricevendo la coppa, e lo faranno i suoi tifosi radunati a San Siro dalla mattina alla sera. Entrambe le squadre non hanno più niente da chiedere al campionato, se non finirlo con una bella figura. L’Udinese è già salvo ma con una vittoria potrebbe migliorare di due posizione e concludere la stagione con un discreto undicesimo posto. L’Inter darà invece spazio a chi ha giocato meno, come Ranocchia, Pinamonti e Vecino.

Dove vedere Inter-Udinese

Inter-Udinese verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, disponibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. La partita sarà commentata da Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin.

Le probabili formazioni di Inter-Udinese

Inter (3-5-2) Handanovic; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Hakimi, Vecino, Eriksen, Sensi, Perisic; Lukaku, Pinamonti

Udinese (3-5-2) Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra, Okaka

