I preconvocati dell’Italia per gli Europei di calcio

Il commissario tecnico della Nazionale maschile di calcio, Roberto Mancini, ha diffuso la lista dei 33 giocatori che prenderanno parte all’amichevole dell’Italia contro San Marino, prevista per il 28 maggio. Di fatto è una lista di giocatori preconvocati per gli Europei, che proprio l’Italia inaugurerà il prossimo 11 giugno all’Olimpico di Roma contro la Turchia.

A differenza delle edizioni precedenti, la UEFA ha ampliato le rose di tutte le nazionali partecipanti a 26 giocatori — tre in più del solito — per ridurre il rischio che le squadre si trovino a corto di giocatori per eventuali positività al coronavirus. Entro il primo giugno Mancini – che proprio oggi ha rinnovato il suo contratto fino al 2026 – dovrà escludere sette giocatori dalla seguente lista provvisoria, da cui comunque mancano i giocatori del Chelsea Jorginho ed Emerson Palmieri, impegnati fino a fine maggio con il loro club.

Portieri

Gianluigi Donnarumma (Milan)

Alessio Cragno (Cagliari)

Alex Meret (Napoli)

Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori

Alessandro Bastoni (Inter)

Francesco Acerbi (Lazio)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Gianluca Mancini (Roma)

Leonardo Spinazzola (Roma)

Emerson Palmieri (Chelsea)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Alessandro Florenzi (PSG)

Cristiano Biraghi (Fiorentina)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Centrocampisti

Manuel Locatelli (Sassuolo)

Marco Verratti (PSG)

Nicolò Barella (Inter)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Stefano Sensi (Inter)

Matteo Pessina (Atalanta)

Manuel Lazzari (Lazio)

Rafael Toloi (Atalanta)

Gaetano Castrovilli (Fiorentina)

Bryan Cristante (Roma)

Attaccanti

Lorenzo Insigne (Napoli)

Federico Chiesa (Juventus)

Federico Bernardeschi (Juventus)

Ciro Immobile (Lazio)

Andrea Belotti (Torino)

Domenico Berardi (Sassuolo)

Moise Kean (PSG)

Vincenzo Grifo (Friburgo)

Giacomo Raspadori (Sassuolo)

La nazionale disputerà la sua ultima amichevole prima degli Europei il 4 giugno a Bologna contro la Repubblica Ceca.

Nonostante l’ampliamento dei convocati, continuerà ad essere 23 il numero massimo di giocatori da inserire sul referto di ogni partita. Gli esclusi andranno in tribuna. Saranno inoltre consentite sostituzioni illimitate in caso di infortuni o positività al coronavirus riscontrate tra il primo giugno e le partite d’esordio di ciascuna nazionale. I giocatori inizialmente esclusi dalla lista dei convocati non potranno essere riammessi.