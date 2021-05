Nella notte tra venerdì e sabato sono continuati i bombardamenti e i lanci di razzi fra Israele e la Striscia di Gaza

Nella notte tra venerdì e sabato sono continuati i lanci di razzi dalla Striscia di Gaza alle città israeliane e bombardamenti dell’esercito israeliano sulla Striscia. Secondo l’esercito israeliano dalle 19 ora israeliana di venerdì alle 7 di sabato circa 200 razzi sono stati lanciati dalla Striscia verso alcune città israeliane del sud come Be’er Sheva e Ashdod.

Secondo Reuters, l’esercito israeliano ha risposto attaccando una struttura di intelligence militare di Hamas, il gruppo radicale palestinese che governa di fatto la Striscia di Gaza, e una serie di siti da dove vengono lanciati razzi nel Nord di Gaza.

Finora nei combattimenti sono stati uccisi almeno 126 palestinesi della Striscia di Gaza e otto israeliani. I medici palestinesi hanno detto che almeno dodici persone sono state uccise nella notte negli attacchi aerei su tutta Gaza. Giovedì sera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva detto che Hamas avrebbe pagato un «prezzo molto alto» per le sue azioni: «Continueremo a fare quello che stiamo facendo con grande intensità».

Nella notte fra giovedì e venerdì l’annuncio di una nuova operazione via terra aveva fatto pensare a una possibile invasione, come quella compiuta nella guerra del 2014: poi però l’esercito israeliano aveva smentito la notizia, scusandosi per l’errore.

– Leggi anche: Non è una guerra alla pari