La trentunesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

L’uscita di Resident Evil Village, ottavo capitolo di una saga storica sviluppata da Capcom, è la scusa perfetta per affrontare il tema della paura all’interno dei videogiochi. A partire proprio dal primo Resident Evil, che venticinque anni fa rese il genere popolare come mai prima, i tre di Joypad si fanno forza e ne raccontano l’evoluzione, da Silent Hill e Dead Forbidden Siren fino ad Amnesia e Devotion. Tra uno spavento e l’altro c’è tempo per introdurre alcune nuove categorizzazioni dei videogiochi, e buttare un occhio a quello che ci aspetta nei prossimi mesi. I consigli della settimana sono Threes! su Apple Arcade, Call of Duty: Warzone come collante familiare e Hundred Days.