I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 9 maggio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 8.292 casi positivi da coronavirus e 139 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 17.612 (398 in meno di ieri), di cui 2.192 nei reparti di terapia intensiva (19 in meno di ieri) e 15.420 negli altri reparti (379 in meno di ieri). Sono stati analizzati 141.190 tamponi molecolari e 84.816 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 5,6 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,4 per cento. Nella giornata di sabato i contagi registrati erano stati 10.173 e i morti 224.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.326), Campania (1.233), Lazio (788), Toscana (713) ed Emilia-Romagna (650).

Le principali notizie della giornata

• Sabato il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che consentirà a familiari, visitatori e volontari di fare visita agli ospiti delle residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSA). L’ordinanza prevede «di norma» non più di due visitatori per ospite per volta, e che tutti i visitatori possiedano una “certificazione verde COVID-19”, ovvero i documenti che attestano l’avvenuta vaccinazione contro il coronavirus, la guarigione dall’infezione o la negatività al virus tramite tampone molecolare o antigenico.

– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale