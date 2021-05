Le previsioni meteo per martedì 4 maggio

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, martedì 4 maggio in Italia sarà una giornata dal tempo variabile, ma quasi completamente senza piogge. Al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in tutto il paese e coperto in Sardegna. Al pomeriggio aumenterà la nuvolosità al Centro con piogge sparse nel Lazio interno e nella Sardegna centrale. Alla sera sarà più nuvoloso al Sud. Nella notte il cielo sarà coperto in Liguria, Campania e Puglia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.