Il Parlamento Europeo ha approvato definitivamente l’accordo commerciale su Brexit

Il Parlamento Europeo ha approvato definitivamente il nuovo accordo commerciale fra Unione Europea e Regno Unito dopo Brexit, entrato in vigore in maniera provvisoria l’1 gennaio 2021 sulla base di un accordo trovato alla fine di dicembre. Il testo è stato approvato con 660 voti a favore, 32 astenuti e 5 voti contrari: entrerà in vigore il 30 aprile, quando scadrà l’accordo provvisorio.

L’accordo definitivo, come anche quello provvisorio, consente ai paesi dell’Unione Europea e al Regno Unito di continuare a scambiare merci senza l’imposizione di dazi, e permetterà di proseguire la cooperazione su molte altre questioni. Alcune parti specifiche dell’accordo, come per esempio le nuove regole sui servizi finanziari, dovranno comunque essere negoziate nei prossimi mesi e molto probabilmente anche nei prossimi anni.

