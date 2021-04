La Super League si è già fermata

Nella notte fra martedì e mercoledì la Super League ha pubblicato un comunicato in cui dice che il progetto sarà «modificato», dopo che le sei squadre inglesi che avevano aderito si sono tirate indietro . La nuova competizione europea, proposta domenica da 12 squadre di calcio tra le più ricche d’Europa e che era stata al centro di un accesissimo dibattito negli ultimi due giorni, di fatto sembra quindi sospesa, almeno momentaneamente. Tifosi, opinionisti, allenatori e calciatori di tutta Europa avevano attaccato duramente il progetto tra lunedì e martedì, spingendo i club inglesi a rinunciare, come avevano comunicato martedì sera. Altre squadre europee sembrano voler fare lo stesso a breve. «Date le circostanze dovremo riconsiderare i passaggi più appropriati per modificare il progetto» dice il comunicato della Super League.

#SuperLeague official statement ????

"We are reconsidering the appropriate steps, in order to reshape the project”.

“We're proposing a new competition, because current one isn't working. English clubs have been forced to leave, due to outside pressure”.

It’s gonna be suspended. pic.twitter.com/2GWXSVhTr4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2021