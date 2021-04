Pep Guardiola contro la Super League

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola, uno dei più vincenti e rispettati del calcio contemporaneo, ha criticato duramente il progetto della Super League, il nuovo campionato europeo proposto da 12 squadre tra le più ricche al mondo, fra cui anche il City.

Guardiola, noto tra le altre cose per esprimere molto apertamente le sue opinioni anche su temi politici o sociali, durante una conferenza stampa tenuta martedì pomeriggio prima della partita di Premier League contro l’Aston Villa ha detto che sebbene non abbia «tutte le informazioni a disposizione» ritiene che la Super League non si possa definire una competizione “sportiva”. Il riferimento è al fatto che nel progetto la partecipazione alla lega è garantita ai 15 club fondatori, mentre a giocarsi l’accesso sul campo sarebbero soltanto cinque squadre scelte sulla base dei risultati nei campionati nazionali.

PEP ???? It is not a sport if success is guaranteed or if it doesn’t matter when you lose. I have said many times I want a successful Premier League, not just one team at the top. I don’t know if the statement will change and four or five teams will be able to go up.

— Manchester City (@ManCity) April 20, 2021