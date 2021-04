Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dell’Emilia-Romagna di Formula 1, domenica pomeriggio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. In una gara condizionata dalla pioggia e segnata da incidenti e interruzioni, Verstappen è partito in terza posizione ed è riuscito a superare prepotentemente Hamilton nelle prime curve. Ha mantenuto poi la testa della corsa fino alla fine, concludendo davanti a due inglesi: Hamilton e Lando Norris della McLaren.

Lewis Hamilton comes home second with Lando Norris taking the final podium place

Era la seconda gara del Campionato mondiale 2021 e la prima europea, dopo l’esordio in Bahrein di tre settimane fa. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno concluso al quarto e al quinto posto.

L’ordine di arrivo del Gran Premio dell’Emilia-Romagna:

Ci sono stati tre ritiri. Nicholas Latifi della Williams è uscito di pista al primo giro per un contatto con la Haas di Nikita Mazepin. Al ventinovesimo giro Hamilton è scivolato sull’asfalto bagnato mentre sorpassava alcuni doppiati: è riuscito a rientrare in pista ma con l’auto danneggiata, in settima posizione. Poco dopo, il suo compagno di squadra Bottas è stato coinvolto in un incidente con George Russell della Williams che ha costretto la direzione a sospendere la corsa, ripartita dopo circa mezzora.

⚠️ SAFETY CAR (LAP 33/63) ⚠️

Russell and Bottas have a huge coming together into Tamburello and are both out of the race

Both drivers are out of the car and okay#ImolaGP ???????? #F1 pic.twitter.com/Y0xWuGm8Mb

