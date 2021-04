Le previsioni meteo per lunedì 12 aprile

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, anche lunedì 12 aprile sarà una giornata piuttosto nuvolosa e piovosa, proprio come il giorno precedente. Sono previste piogge diffuse, soprattutto al Nord, e nevicate sopra i 1000 metri nelle zone alpine e prealpine. Nella prima metà della giornata pioverà anche al Centro, dove ci saranno temporali sparsi, perlopiù in Toscana. Sarà prevalentemente nuvoloso anche in Sardegna e nelle regioni del Sud.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.