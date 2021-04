È morto il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II del Regno Unito: aveva 99 anni. Era nato a Corfù, in Grecia, il 10 giugno del 1921, e fino al matrimonio aveva mantenuto il titolo di principe Filippo di Grecia e Danimarca, in quanto nipote del re di Grecia Costantino I.

Aveva sposato Elisabetta II il 20 novembre 1947, quando non era ancora regina, e da allora aveva assunto i titoli di duca di Edimburgo, conte di Merioneth e barone Greenwich. Venne nominato principe del Regno Unito solo nel 1957, 5 anni dopo che sua moglie era diventata regina. Da lei aveva avuto quattro figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Lo scorso febbraio era stato ricoverato in ospedale per un malore e in seguito operato al cuore. Era stato dimesso a metà marzo.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021