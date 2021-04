Come sta andando il processo contro Derek Chauvin

Il 29 marzo è iniziato a Minneapolis, in Minnesota, il processo contro Derek Chauvin, uno dei poliziotti incriminati per la morte di George Floyd, l’uomo afroamericano ucciso il 25 maggio del 2020 durante un arresto avvenuto sempre a Minneapolis. Chauvin è accusato di omicidio involontario di secondo grado, omicidio colposo e omicidio di terzo grado. L’esito del processo è molto atteso perché la morte di Floyd aveva generato manifestazioni in tutti gli Stati Uniti, che erano diventate in breve tempo proteste sempre più ampie contro le violenze, gli abusi e le discriminazioni nei confronti dei neri.

Floyd era stato arrestato con violenza nonostante fosse disarmato. Nei video dell’arresto girati dalle telecamere di sorveglianza e dai passanti si vedeva Chauvin premere con il ginocchio sul collo di Floyd per più di otto minuti: anche dopo che Floyd aveva perso coscienza, gli agenti non lo avevano soccorso. Chauvin aveva continuato a premere con il ginocchio anche in seguito all’arrivo dell’ambulanza, 20 minuti dopo l’intervento della polizia. Floyd era morto poco dopo essere stato portato in ospedale.

L’autopsia aveva detto che la morte di Floyd era stata un omicidio e che il cuore e i polmoni dell’uomo avevano smesso di funzionare mentre veniva «tenuto fermo» dalla polizia. Il rapporto sull’autopsia aveva segnalato che Floyd aveva pregressi problemi cardiaci e aveva assunto metanfetamine e fentanyl prima della morte, e aveva indicato come causa della morte un «arresto cardiopolmonare avvenuto come complicazione del blocco, della sottomissione e della compressione del collo da parte delle forze dell’ordine».

Le accuse nei confronti di Chauvin

La prima accusa, quella di omicidio involontario di secondo grado, prevede una pena massima di 40 anni di carcere, mentre per l’omicidio colposo la pena massima è di 10 anni e per l’omicidio di terzo grado è di 25 anni.

Quest’ultimo è il reato che secondo l’accusa sarà più facile da provare: nel Minnesota l’omicidio di terzo grado avviene nei casi in cui una persona ne uccida un’altra direttamente o indirettamente a causa di un comportamento irresponsabile, non intenzionalmente, ma mostrando «una mente depravata, senza riguardo per la vita umana». Inizialmente questa accusa era stata rimossa, ma il giudice del processo, Peter Cahill, l’ha reinserita in seguito a una richiesta della Corte d’Appello dello stato.

Gli altri agenti incriminati sono Thomas Lane, J. Alexander Kueng, e Tou Thao, accusati di aver facilitato l’omicidio di Floyd. Lane e Kueng avevano aiutato Chauvin a tenere Floyd a terra per un certo periodo di tempo, mentre Thao aveva assistito senza fare niente. Il loro processo inizierà separatamente ad agosto.

Il processo finora

Il processo è iniziato lunedì 29 marzo e dovrebbe durare in tutto circa un mese. Eric J. Nelson, l’avvocato di Chauvin, finora ha cercato di convincere i giurati che i video della morte di Floyd non raccontano l’intera storia e ha sostenuto che Chauvin era stato correttamente istruito per intervenire in casi del genere e che non aveva premuto il suo ginocchio esattamente sul collo di Floyd. Secondo Nelson, la morte di Floyd potrebbe essere stata causata dai farmaci oppiacei assunti in precedenza.

Nel corso della prima settimana di udienze sono state ascoltate diverse persone che avevano assistito all’arresto di Floyd, ma anche la sua fidanzata di allora, il medico che aveva provato a rianimarlo e alcuni agenti della polizia di Minneapolis.

La testimonianza più rilevante è stata quella resa il 5 aprile da Medaria Arradondo, il capo della polizia della città. Arradondo ha condannato le azioni di Chauvin e sostenuto che in nessun caso il metodo utilizzato per arrestare Floyd sarebbe tollerato dalla polizia.

La testimonianza di Arradondo potrebbe compromettere la tesi difensiva degli avvocati di Chauvin, secondo cui il loro assistito aveva compiuto un’azione corretta, in base alle regole della polizia di Minneapolis: il codice di comportamento della polizia locale dice infatti che gli agenti possono usare la tecnica del ginocchio sul collo, ma solo quando una persona resiste attivamente all’arresto.

«Continuare ad applicare quel livello di forza a una persona che è stesa a terra e ammanettata dietro la schiena è una cosa che in nessun modo fa parte delle nostre regole», ha detto Arradondo. «Non fa parte della nostra formazione. E certamente non fa parte della nostra etica o dei nostri valori». Arradondo ha detto che quanto fatto da Chauvin avrebbero potuto essere ragionevole nei «primi secondi» dell’arresto, ma che «una volta che Floyd aveva smesso di opporre resistenza, e dopo che aveva mostrato di soffrire e aveva cercato di dirlo, avrebbe dovuto smettere».

Arradondo ha anche detto che al momento dell’arresto di Floyd si trovava a casa e che inizialmente, dopo aver visto le immagini delle telecamere di sorveglianza, senza audio, non aveva notato nulla di strano. Solamente alcune ore più tardi, verso mezzanotte, aveva visto un video realizzato da un passante e si era reso conto della gravità di quanto successo. Il giorno successivo aveva licenziato tutti e quattro gli agenti coinvolti nell’arresto.

Il 5 aprile ha testimoniato anche il dottor Bradford T. Wankhede Langenfeld, che era tra i medici che avevano cercato di rianimare Floyd una volta arrivato in ospedale. Wankhede Langenfeld ha sostenuto che la causa della morte sarebbe stata l’asfissia provocata dal ginocchio premuto da Chauvin sul collo di Floyd. La testimonianza di Wankhede Langenfeld è importante perché rafforza la tesi dell’accusa, secondo cui la causa principale della morte di Floyd sarebbe stata l’asfissia e non l’arresto cardiopolmonare, come invece sostenuto dall’autopsia. Secondo l’accusa, l’arresto cardiopolmonare non può essere considerato una causa di morte, dato che è un termine che si applica genericamente alla morte di qualsiasi persona, quando smettono di funzionare cuore e polmoni. Wankhede Langenfeld ha anche respinto la tesi della difesa di Chauvin, secondo cui Floyd potrebbe aver avuto un’overdose di farmaci oppiacei. Tra le altre persone che hanno testimoniato in questi giorni c’è Katie Blackwell, ex istruttrice della polizia di Minneapolis, che ha confermato che Chauvin aveva partecipato ad almeno due lezioni sull’uso della forza negli ultimi tre anni. Secondo Blackwell, Chauvin aveva anche partecipato a corsi sull’assistenza medica da fornire quando una persona arrestata ha bisogno di soccorso. Negli scorsi giorni hanno testimoniato anche Genevieve Hansen, una vigile del fuoco fuori servizio che aveva cercato di fornire assistenza medica sulla scena, e il tenente Richard Zimmerman, capo della squadra omicidi della polizia di Minneapolis. Quest’ultimo ha definito il modo in cui Chauvin aveva compiuto l’arresto di Floyd «assolutamente non necessario» e che «metterlo a terra a faccia in giù e premere il ginocchio sul collo per quel lasso di tempo è semplicemente sbagliato».

Giovedì primo aprile ha testimoniato anche Courteney Ross, compagna di Floyd al momento della sua morte. Ross ha raccontato che a Floyd in passato erano stati prescritti farmaci antidolorifici a causa di un dolore cronico di cui soffriva e che sia lui che lei ne erano diventati dipendenti. Così, quando la prescrizione era scaduta, lui aveva continuato ad acquistare farmaci oppiacei in maniera illegale.

Ross ha detto che entrambi avevano in seguito cercato di disintossicarsi ma che pochi giorni prima della sua morte aveva scoperto che Floyd aveva ricominciato ad assumere oppiacei. Anche questa testimonianza servirà all’accusa per respingere la tesi della difesa di Chauvin secondo cui Floyd avrebbe avuto un’overdose: secondo l’accusa, infatti, Floyd avrebbe sviluppato negli anni un’alta tolleranza nei confronti dei farmaci oppiacei e che la quantità trovata nel suo sangue non avrebbe potuto procuragli un’overdose.