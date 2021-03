I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 24 marzo

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 21.267 casi positivi da coronavirus e 460 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 32.026 (52 in più di ieri), di cui 3.588 nei reparti di terapia intensiva (42 in più di ieri) e 28.438 negli altri reparti (10 in più di ieri). Sono stati analizzati 213.745 tamponi molecolari e 150.022 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’9 per cento, mentre quella dei test antigenici dell’1,4 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 18.765 e i morti 551.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (4.282), Piemonte (2.223), Campania (2.045), Veneto (2.042), Emilia-Romagna (1.725).



Le principali notizie della giornata

• La Commissione Europea ha presentato nuove regole per limitare l’esportazione di vaccini per il coronavirus all’estero, per fare fronte alle lentezze della campagna vaccinale europea e ribilanciare l’attuale squilibrio nelle esportazioni tra l’Unione e vari paesi, in particolar modo il Regno Unito. Le nuove limitazioni, che entrano in vigore fin da subito, sono molto più stringenti del «meccanismo di trasparenza» approvato a fine gennaio, che finora è stato usato una volta soltanto, dall’Italia. Ne parliamo meglio in questo articolo.



