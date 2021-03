Il Canale di Suez è bloccato

Martedì una grande nave portacontainer si è incagliata nel Canale di Suez, in Egitto, bloccando il passaggio delle navi in una delle rotte commerciali più trafficate al mondo. La nave Ever Given, della compagnia Evergreen Marine Corp, è lunga 400 metri e larga 59 e si teme che possa rimanere bloccata nel Canale per giorni. Il blocco del Canale di Suez potrebbe avere ripercussioni economiche enormi nei prossimi giorni: il canale, creato più di 150 anni fa, ancora oggi garantisce quasi il 7 per cento del traffico mercantile mondiale, ed è una delle fonti di entrate annuali principali per l’Egitto.

Secondo la compagnia, la nave si è incagliata a causa di una improvvisa raffica di vento che l’ha fatta mettere di traverso, bloccando interamente il passaggio nel Canale di Suez. L’incidente è avvenuto alle 7.40 locali di martedì mattina (le 6.40 in Italia) e dopo più di un un giorno la nave si trova ancora nella stessa posizione, nonostante i tentativi di spostarla. La nave era partita dalla Cina e trasporta centinaia di container diretti a Rotterdam, nei Paesi Bassi: è gestita dalla compagnia di navigazione taiwanese Evergreen, registrata a Panama.

La Ever Given si è incagliata poco dopo aver imboccato il canale dal Mar Rosso, bloccando il passaggio di decine di navi in entrambe le direzioni, tra cui anche diverse petroliere: al momento ci sono circa cento navi in attesa bloccate sia a nord che a sud del Canale in attesa di poter transitare. Julianne Cona, che si trovava su un’altra nave, la Maersk, subito dietro la Ever Given, ha pubblicato su Instagram la foto di quest’ultima bloccata di traverso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julianne Cona (@fallenhearts17)

Da subito sul posto sono stati inviati diversi rimorchiatori con il compito di far girare la nave e permetterle di riprendere il suo corso, ma finora non ci sono riusciti. Ci sono anche degli escavatori che stanno cercando di rimuovere la sabbia in cui si è incagliata la prua della nave.

Uno storico marittimo ha detto a BBC che la Ever Given è la più grande nave a essersi mai incagliata nel Canale di Suez e che per per sbloccarla sarà fondamentale che ci sia un’alta marea, altrimenti si dovrà procedere a rimuovere tutti i container, un’operazione per cui potrebbero volerci diversi giorni.

Il Canale di Suez, costruito nel 1869, è uno dei principali collegamenti tra l’Europa e l’Asia, poiché connette il Mar Mediterraneo con il Mar Rosso, consentendo rotte marittime che altrimenti impiegherebbero molti più giorni a circumnavigare l’Africa. È lungo 190 km e largo 205 metri, con una profondità massima di 24 metri. Consente il passaggio delle navi solo in una direzione (da nord a sud e viceversa) tranne che in una parte: una corsia lunga 35 km inaugurata nel 2015, che consente il transito delle navi in entrambe le direzioni contemporaneamente.