Le previsioni meteo per mercoledì 24 marzo

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, mercoledì 24 marzo in Italia sarà una giornata prevalentemente serena o poco nuvolosa. Al mattino ci saranno nebbie sparse in Pianura Padana, nel Lazio, piogge in Molise e una nuvolosità più diffusa in Puglia. Nel pomeriggio sarà nuvoloso soltanto nella Calabria meridionale e nella Sicilia occidentale. In serata sarà bello ovunque tranne nella Puglia meridionale dove il cielo sarà coperto, ma senza piogge. Nella notte ci saranno nebbie nel basso Piemonte, in Toscana, Lazio e Sardegna e piogge sparse in Puglia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.